Число зараженных COVID-19 в Самарской области достигло 48870 человек

За сутки в Самарской области были выявлены 278 новых случаев коронавирусной инфекции. Максимальное количество зараженных COVID-19 зафиксировано в Самаре (82), Тольятти (80), Новокуйбышевске (17) и Кошкинском районе (11). Об этом в понедельник сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

«249 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 29 человек – при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений»,– говорится в сообщении.

С учетом новых случаев всего в Самарской области за время пандемии было выявлено 48870 зараженных коронавирусом. За этот период в регионе умерли 911 пациентов с подтвержденным COVID-19. Последними скончались мужчина 72 лет с заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем и мужчина 71 года с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

Георгий Портнов