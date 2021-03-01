«Волга» впервые за три года вышла в плей-офф чемпионата России по хоккею с мячом

Ульяновская «Волга» впервые с 2018 года вышла в плей-офф чемпионата России по хоккею с мячом. Путевка в решающую стадию турнира была добыта в заключительном туре регулярного чемпионата.

В последнем матче регулярного чемпионата страны «Волга» на выезде обыграла «Мурман» со счетом 6:3. Победа позволила ульяновской команде занять восьмое место в турнирной таблице.

В четвертьфинале плей-офф «Волга» встретится с московским «Динамо», занявшим первое место по итогам регулярного чемпионата. Серия продлится до двух побед. Первая встреча команд пройдет 3 марта в Ульяновске. Второй матч серии пройдет 6 марта в Красногорске, где «Динамо» проводит свои домашние поединки. Если понадобится третья встреча, она также пройдет в Подмосковье 7 марта.

Андрей Сазонов