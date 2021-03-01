В бюджет Краснодара с начала года поступило 2,7 млрд рублей налогов

Доход бюджета Краснодара с 1 января 2021 года за счет налоговых поступлений составил 2,7 млрд руб. Такие цифры были озвучены директором департамента финансов Александром Чулковым в ходе еженедельной планерки у главы администрации Краснодара Евгения Первышова.

Также с начала года в местный бюджет поступило 1,6 млрд руб. собственных доходов, что составляет 9,5% годового бюджетного назначения. За февраль в городскую казну по этой статье было перечислено 669 млн руб., 61% от запланированного месячного дохода.

По состоянию на 9 февраля городские округа выполнили план мобилизации налоговых доходов в среднем на 39%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года налоговые поступления в бюджет выросли в среднем на 40%. Бюджетный дефицит января составил 125 млн руб.

Расходы муниципального бюджета с начала года составили 3,16 млн руб. Больше половины из них, 1,67 млрд руб., были направлены на социальные нужды, на развитие и содержание дорожного хозяйства потратили 648 млн руб., на ЖКХ – 255 млн руб.

Ольга Логинова