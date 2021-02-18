Россия встречает прививочных туристов

Иностранцы прививаются от COVID-19 в России, несмотря на нежелание властей. Некоторые целенаправленно едут в страну, чтобы провакцинироваться. В частности, в Россию приезжают жители Украины, где соответствующая кампания до сих пор не стартовала. При этом, как выяснил “Ъ FM”, сделать прививку могут даже те, у кого нет российского паспорта. Как им удается это сделать? Расскажет Александр Рассохин.

Вакцинация в том или ином виде стартовала практически во всех странах Европы. За бортом до сих пор остаются Лихтенштейн, Сан-Марино, Северная Македония, Молдавия и Украина. Киев неоднократно переносил старт прививочной кампании. В Верховной раде даже пригрозили министру здравоохранения, что если вакцинация не начнется до конца этой недели, его отправят в отставку. Китайская вакцина приедет на Украину только в марте, а многие западные страны, на помощь которых так надеялись местные власти, и сами столкнулись с дефицитом препаратов. При этом закупать «Спутник V» Киев принципиально не собирается.

Поэтому некоторые жители едут за вакциной за рубеж, рассказал “Ъ FM” директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник: «Слухи ходят, что те или иные люди делают себе эти вакцины, выезжая в другие страны. Это касается не только России — кто в Израиле делает, кто-то в европейских странах. У многих представителей украинских элит есть вид на жительство или гражданство других стран, поэтому они тихонечко решают эти вопросы. Массовости какой-то в этом нет. Здесь еще дело в том, что на Украине только около половины общества готово вакцинироваться».

Российское гражданство есть у нескольких миллионов украинцев, и гипотетически они могут добраться до Москвы на автобусах либо на самолете через Минск. Так поступил и киевский бизнесмен Александр Меламуд. Украинские СМИ говорят, что он провакцинировался «по блату», ведь его дочь — известный московский врач. Впрочем, сам бизнесмен не стал раскрывать “Ъ FM”, как ему удалось это сделать:

— Слушайте, я же вам не буду все рассказывать. Мне несложно было сделать. Я получил первую прививку, сейчас получил вторую, и мне хорошо. — Как другие украинцы поступают? — Я слышал, но это на уровне слухов, что можно просто приехать и получить прививку в торговом центре. — Появление «Спутника V» на Украине невозможно? — Покупать электроэнергию у России можно, топливо для атомных электростанций — можно, газ качать можно, а выпускать российскую прививку на харьковском заводе, который предлагал Медведчук, нельзя. Я не могу это объяснить.

Еще в январе глава Роспотребнадзора Анна Попова подчеркнула, что в приоритете вакцинация россиян, иностранцев прививать власти пока не намерены. Вопросы возникли с мигрантами. Столичные власти согласились их вакцинировать после просьб агрегаторов такси и курьерских служб. Происходит это, как говорят собеседники “Ъ FM”, зачастую в прививочных пунктах, расположенных в торговых центрах. Но, как оказалось, даже просто приехавший в страну иностранец может без проблем вакцинироваться «Спутником V».

Например, бразилец Луиджи Минари, который работает в Италии, рассказал “Ъ FM”, что прилетел на днях в Москву к своей жене и дочери, живущим здесь. Прописки у него нет, как и российского паспорта. Однако он спокойно сделал прививку, а после еще и получил мороженое: «Когда я пришел в ГУМ, у меня даже не поинтересовались, русский я или нет. Они просто спросили, есть ли у меня паспорт. Я сказал, что у меня есть только итальянский паспорт и виза. Они ответили, что все окей, посмотрели мои документы. Я заполнил анкету и после этого вакцинировался».

Хотел бы привиться российской вакциной и украинский журналист, лидер «Партии Шария» Анатолий Шарий. Правда, после того, как официальный Киев обвинил его в госизмене, ему пришлось покинуть страну. Сейчас он в Испании, и добраться отсюда до России гораздо сложнее, чем из Украины. «Для меня самая главная проблема — это приехать. У нас большие проблемы с передвижениями вообще — вылететь, приехать. Я, может быть, если бы была возможность, подскочил бы в какое-то российское посольство и очень сильно попросился, чтобы меня привили. Может быть, можно будет так договориться. Мне плевать даже на то, что скажут, мол, он там договорился с посольством — да мне плевать. Я хочу привиться лучшей вакциной»,— пояснил Шарий.

Как сообщил “Ъ FM” вице-президент Ассоциации туроператоров России Виктор Тополкараев, сразу несколько стран предложили организовать «вакцинные туры» — чартерные рейсы для групп от 100 человек, желающих привиться в России. В частности, такие запросы приходили из Латинской Америки, Юго-Восточной Азии и Европы. Однако власти до сих пор не разрешили прививать иностранцев, по крайней мере, официально. Участники рынка надеются, что ситуация изменится ближе к апрелю, когда в России, как ожидается, начнется производство вакцины «ЭпиВакКорона» и препарата от Центра имени Чумакова.