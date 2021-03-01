Индекс деловой активности обрабатывающих отраслей в России вырос до 51,5 пункта

Индекс деловой активности обрабатывающих отраслей в России в феврале поднялся с 50,9 до 51,5 пункта, сообщило аналитическое агентство IHS Markit. Если индекс находится выше 50 пунктов, это указывает на рост деловой активности, ниже — на спад.

«Устойчивый рост был самым резким с августа прошлого года и во многом связан с усилением спроса. В то же время приток новых заказов увеличился и темпы роста были максимальными с августа 2020 года. Помимо увеличения потребительского спроса участники исследования отметили, что привлечение новых клиентов помогло увеличить продажи»,— говорится в исследовании (цитата по «Интерфаксу»).

При этом в обзоре говорится, что объемы новых экспортных заказов в феврале упали. Они замедлились по сравнению с январем, но «в целом были стабильными», отметили в IHS Markit. В феврале также было зафиксировано ухудшение показателей работы поставщиков.

«Из-за нехватки производственных мощностей у поставщиков в феврале существенно возросло бремя расходов. Темпы инфляции закупочных цен были одними из самых высоких с февраля 2015 года. Тем не менее производственные компании смогли переложить часть своих более высоких затрат на клиентов за счет заметного роста отпускных цен. Темпы инфляции цен на выпускаемую продукцию ускорились до самых высоких за шесть лет»,— говорится в обзоре.

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