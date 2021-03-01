Спецпредставитель США по Афганистану отправится в Кабул и Доху

Специальный представитель США по Афганистану Залмай Халилзад столицы Афганистана, Катара и других стран региона, объявил Госдепартамент США. Ранее издание The Daily Beast со ссылкой на источники сообщило, что господин Халилзад впервые с момента смены администрации США проведет встречу с представителями «Талибана» (террористическая организация, запрещенная в РФ).

Залмай Халилзад «возобновит обсуждения с лидерами Исламской Республики (Афганистан. — “Ъ”), афганскими лидерами, представителями "Талибана" и странами региона, чьим интересам больше всего отвечает достижение справедливого и надежного политического урегулирования, а также постоянного и полного прекращения огня»,— указано на сайте Госдепа США.

Контингент НАТО, по заключенному предыдущей администрацией США соглашению от 29 февраля 2020 года, должен покинуть страну к маю 2021 года. Согласно договоренности, талибы к этому моменту должны перестать использовать территорию Афганистана для действий, представляющих угрозу безопасности США и их союзников. В феврале министры обороны стран НАТО не вынесли окончательный вердикт по выводу войск из страны.

Подробнее — в материале “Ъ” «Северо-антитеррористический альянс».