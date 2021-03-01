«Корона» и «Борат-2» завоевали «Золотой глобус»

В США проходит 78-я церемония вручения премии «Золотой глобус» за заслуги в области кинематографа и телевидения. Мероприятие проходит по видеосвязи из двух локаций одновременно — из Нью-Йорка и из Беверли-Хиллз. Лучшими фильмами объявлены «Земля кочевников», «Борат-2», «Душа» и «Минари», лучшими сериалами — «Корона», «Шиттс Крик» и «Ход королевой».

Кинолауреаты «Золотого глобуса»:

Лучший фильм—драма: «Земля кочевников»;

«Земля кочевников»; Лучший фильм—комедия или мюзикл: «Борат-2»;

«Борат-2»; Лучший актер в драматическом фильме: Чедвик Боузман («Ма Рейни: Мать блюза», посмертно);

Чедвик Боузман («Ма Рейни: Мать блюза», посмертно); Лучшая актриса в драматическом фильме: Андра Дэй («Соединённые Штаты против Билли Холидей»);

Андра Дэй («Соединённые Штаты против Билли Холидей»); Лучший актер в комедии или мюзикле: Саша Барон Коэн («Борат-2»);

Саша Барон Коэн («Борат-2»); Лучшая актриса в комедии или мюзикле: Розамунд Пайк («Аферистка»);

Розамунд Пайк («Аферистка»); Лучший актер второго плана: Даниел Калуя («Иуда и черный мессия»);

Даниел Калуя («Иуда и черный мессия»); Лучшая актриса второго плана: Джоди Фостер («Мавританец»);

Джоди Фостер («Мавританец»); Лучшая режиссура: Хлоя Чжао («Земля кочевников»);

Хлоя Чжао («Земля кочевников»); Лучший сценарий: «Суд над чикагской семеркой» (Аарон Соркин);

«Суд над чикагской семеркой» (Аарон Соркин); Лучшая музыка к фильму: Трент Резнор, Аттикус Росс и Джон Батисте («Душа»);

Трент Резнор, Аттикус Росс и Джон Батисте («Душа»); Лучшая песня: «Io si (Seen)» («Вся жизнь впереди»);

«Io si (Seen)» («Вся жизнь впереди»); Лучший анимационный фильм: «Душа»

«Душа» Лучший фильм на иностранном языке: «Минари»

Лауреаты «Золотого глобуса» в телевизионных категориях: