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«Корона» и «Борат-2» завоевали «Золотой глобус»

В США проходит 78-я церемония вручения премии «Золотой глобус» за заслуги в области кинематографа и телевидения. Мероприятие проходит по видеосвязи из двух локаций одновременно — из Нью-Йорка и из Беверли-Хиллз. Лучшими фильмами объявлены «Земля кочевников», «Борат-2», «Душа» и «Минари», лучшими сериалами — «Корона», «Шиттс Крик» и «Ход королевой».

Кинолауреаты «Золотого глобуса»:

  • Лучший фильм—драма: «Земля кочевников»;
  • Лучший фильм—комедия или мюзикл: «Борат-2»;
  • Лучший актер в драматическом фильме: Чедвик Боузман («Ма Рейни: Мать блюза», посмертно);
  • Лучшая актриса в драматическом фильме: Андра Дэй («Соединённые Штаты против Билли Холидей»);
  • Лучший актер в комедии или мюзикле: Саша Барон Коэн («Борат-2»);
  • Лучшая актриса в комедии или мюзикле: Розамунд Пайк («Аферистка»);
  • Лучший актер второго плана: Даниел Калуя («Иуда и черный мессия»);
  • Лучшая актриса второго плана: Джоди Фостер («Мавританец»);
  • Лучшая режиссура: Хлоя Чжао («Земля кочевников»);
  • Лучший сценарий: «Суд над чикагской семеркой» (Аарон Соркин);
  • Лучшая музыка к фильму: Трент Резнор, Аттикус Росс и Джон Батисте («Душа»);
  • Лучшая песня: «Io si (Seen)» («Вся жизнь впереди»);
  • Лучший анимационный фильм: «Душа»
  • Лучший фильм на иностранном языке: «Минари»

Лауреаты «Золотого глобуса» в телевизионных категориях:

  • Лучший телевизионный сериал (драма): «Корона»
  • Лучший телевизионный сериал (комедия или мюзикл): «Шиттс Крик»;
  • Лучший актер в драматическом телесериале: Джош О`Коннор («Корона»)
  • Лучшая актриса в драматическом телесериале: Эмма Коррин («Корона»);
  • Лучший актер в мюзикле или комедии: Джейсон Судейкис («Тед Лассо»);
  • Лучшая актриса в мюзикле или комедии: Кэтрин О`Хара («Шиттс Крик»);
  • Лучший актер в мини-сериале или телефильме: Марк Руффало («Я знаю, что это правда»);
  • Лучшая актриса в мини-сериале или телефильме: Аня Тейлор-Джой («Ход королевой»);
  • Лучший актер второго плана в мини-сериале или телефильме: Джон Бойега («Голос перемен»);
  • Лучшая актриса второго плана в телесериале, мини-сериале или телефильме: Джиллиан Андерсон («Корона»);
  • Лучший мини-сериал или телефильм: «Ход королевой».
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