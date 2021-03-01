Кочевое и ключевое

Голливудская ассоциация иностранной прессы (HFPA) провела 78-ю церемонию вручения кинопремии «Золотой глобус». Лучшим драматическим фильмом была названа «Земля кочевников», а постановщице этой картины Хлое Чжао досталась и награда в номинации «Лучший режиссер».

Хлоя Чжао стала второй женщиной в истории «Золотого глобуса», получившей режиссерскую награду,— первой была Барбра Стрейзанд за фильм «Йентл» (1983). Победа «Земли кочевников» обозначила еще два исторических события: это первый фильм, поставленный женщиной, выигравший главный приз в своей категории, а Чжао — первая женщина-азиатка, получившая награду за лучший драматический фильм еще и как продюсер.

Еще одной вехой стало награждение Андры Дэй в номинации «Лучшая актриса в драматическом фильме» за роль легендарной певицы Билли Холидей в фильме Ли Дэниелса «Соединенные Штаты против Билли Холлидей». Дэй, больше известная как певица, стала второй чернокожей актрисой, победившей в этой категории, после Вупи Голдберг, получившей свою награду в 1986 году за картину Стивена Спилберга «Цветы лиловые полей».

Лучшим комедийным фильмом был назван «Борат 2» Джейсона Уолинера, который, как и «Земля кочевников», получил два «Золотых глобуса». Один из них достался Саше Барону Коэну, сыгравшему в картине главную роль: казахстанского журналиста Бората Сагдиева, путешествующего по Америке накануне выборов и ставящего ее жителей — от обычных реднеков до личного адвоката Трампа Руди Джулиани, в крайне неловкие ситуации.

Естественно, Коэн упомянул всех своих «жертв», в том числе бывшего президента, в благодарственной речи, а отдельное спасибо сказал своему телохранителю, дважды спасшему ему жизнь во время съемок.

Лучшим актером в драматическом фильме HFPA выбрала Чедвика Боузмена, сыгравшего свою предпоследнюю роль в фильме Джорджа С. Вольфа «Ма Рейни: Мать блюза». Награду за актера, скоропостижно скончавшегося летом 2020 года от рака, приняла его вдова, певица Тейлор Симон Ледвард. Скорее всего, Боузмену также достанется в нынешнем году посмертный «Оскар».

В номинации «Лучшая актриса в комедии или мюзикле» победила Розамунд Пайк, сыгравшая безжалостную преступницу, проворачивающую махинации с опекой над пожилыми людьми, в картине Джея Блэйксона «Аферистка». Награда за лучшую женскую роль второго плана довольно неожиданно досталась Джоди Фостер, которая отнюдь не числилась в фаворитах, за роль в политической драме Кевина Макдональда «Мавританец».

«Манк» Дэвида Финчера (байопик сценариста Германа Манкевича), лидировавший по количеству номинаций, в итоге остался ни с чем, а его главный конкурент — фильм Аарона Соркина «Суд над чикагской семеркой» — получил только один «Золотой глобус», за лучший сценарий. Два приза унес анимационный фильм Пита Доктера «Душа»: он стал лучшим в своей категории, а также получил награду за лучшую музыку.

В телевизионных номинациях рекордсменом оказалась «Корона», выходящая на Netflix.

Шоу о британской королевской семье стало лучшим драматическим сериалом, а Эмма Коррин и Джош О`Коннор, сыгравшие принцессу Диану и принца Чарльза, стали лучшими актрисой и актером в своей категории. Джиллиан Андерсон, исполнившая роль Маргарет Тэтчер, была выбрана лучшей актрисой второго плана.

«Шиттс Крик», рассказывающий о внезапно разорившейся семье миллионеров, вынужденной начать новую жизнь в канадской глуши, в прошлом году стал триумфатором премии «Эмми» и частично повторил свой успех на «Золотом глобусе»: он был назван лучшим комедийным сериалом, а Кэтрин О`Хара победила в номинации «Лучшая актриса в комедийном сериале». Однако награда за лучшую мужскую роль в этой категории досталась Джейсону Судейкису за роль тренера в сериале «Тед Лассо», выходящем на Apple TV+.

Лучшим мини-сериалом HFPA выбрало нетфликсовский хит «Ход королевы», а сыгравшую в нем главную роль Аню Тейлор-Джой — лучшей актрисой в этой категории. Лучшим актером в мини-сериале стал Марк Руффало за двойную роль братьев-близнецов в шестисерийной драме НВО «Я знаю, что это правда».

Юлия Шагельман