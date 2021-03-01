Госсекретарь США Блинкен осудил подавление протестов в Мьянме

США осуждают подавление протестов в Мьянме, приведшее к смертям и ранениям среди населения, заявил государственный секретарь Энтони Блинкен. Он призвал мировое сообщество к совместной поддержке воли народа Мьянмы.

«Мы осуждаем гнусное насилие правоохранительных органов Бирмы против народа Бирмы и продолжаем выступать за привлечение виновных к ответственности. Мы твердо поддерживаем мужественный народ Бирмы и призываем все страны единогласно поддержать их волю»,— написал господин Блинкен в Twitter.

Мьянма до 1989 года была известна как Бирма. Название было изменено после захвата власти генералом армии Со Маунгом. США и Великобритания продолжают официально использовать название Бирма.

Протесты в Мьянме продолжаются в связи с военным переворотом, прошедшим в стране 1 февраля. Управление ООН по правам человека заявило, что при подавлении протестов погибли по меньшей мере 18 человек. По сведениям AFP, во время акций 28 февраля погибли семь человек.

О ситуации в стране читайте в публикации “Ъ” «Не рой другому Мьянму».