В Мьянме при разгоне протестов погибли шесть человек

Силы безопасности Мьянмы застрелили шестерых человек во время подавления акций протеста, сообщает AFP. Протестующие погибли в разных городах страны.

Выходящие на акции в Мьянме люди требуют от военных вернуть власть гражданским лидерам. В ответ полицейские и солдаты применяют резиновые пули, слезоточивый газ и водометы. В некоторых случаях используются боевые патроны.

В эти выходные три человека были убиты во время разгона митинга в Тавое. По словам спасателей, в них стреляли боевыми патронами. Около 20 человек получили ранения от резиновых пуль. В Баго были застрелены два подростка, в Янгоне убит мужчина.

Напомним, 1 февраля вооруженные силы Мьянмы объявили чрезвычайное положение и передали власть в стране командующему вооруженными силами Мьянмы Мин Аун Хлаину. Военные обвинили гражданскую власть в манипуляциях во время выборов. После переворота в крупных городах страны начались акции протеста.

О ситуации в стране читайте в публикации “Ъ” «Не рой другому Мьянму».