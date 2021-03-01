«Абсолютно нормальная» изоляция

25 февраля адвокат Алексея Навального Вадим Кобзев сообщил, что политика этапировали из московского СИЗО-1 «Матросская Тишина». Эту информацию подтвердил ТАСС директор ФСИН Александр Калашников, который пообещал, что господин Навальный будет содержаться в «абсолютно нормальных» условиях и, «если пожелает, будет привлечен к производственной деятельности». 27 февраля ярославское агентство «Ярновости», ТАСС и «Медиазона» сообщили со ссылкой на источники, что оппозиционера доставят в предназначенную для впервые осужденных исправительную колонию в городе Покров Владимирской области (ИК-2). А 28 февраля такое же предположение высказал ТАСС представитель фонда «Русь сидящая» (включена Минюстом в реестр иноагентов) Руслан Вахапов со ссылкой на заключенных ИК-2.

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников сказал “Ъ”, что Алексей Навальный находится во Владимирской области и «все идет к тому, что он этапирован в ИК-2, но подтверждений этому нет». В Покровской колонии и в дежурной части СИЗО-3 «Кольчугино» заявили «РИА Новости», что не располагают данными о прибытии к ним господина Навального. Адвокаты и родственники политика тоже заявили, что им неизвестно его местонахождение.

В ИК-2 отбывал срок освободившийся в декабре 2020 года активист Константин Котов, осужденный в сентябре 2019 года по ст. 212.1 УК за неоднократное нарушение правил проведения митингов. В интервью “Ъ” он рассказал, что в колонии не работает сервис «ФСИН-письмо», облегчающий переписку. А его адвокат Мария Эйсмонт заявила, что в ИК-2 все «делается для изоляции политических заключенных». Там же отбывал наказание по ст. 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды) и один из лидеров националистов Дмитрий Демушкин, освобожденный досрочно в феврале 2019 года. В интервью Znak.com он назвал Покровскую колонию одной из самых тяжелых в стране для отбывания наказания и тоже пожаловался на изоляцию.

Кира Дюрягина