Малым застройщикам поднимают потолок

Минстрой намерен расширить поддержку застройщиков, реализующих низкорентабельные проекты в небогатых регионах,— ведомство подготовило проект постановления правительства, упрощающий получение ими субсидируемых кредитов. Сейчас на такое финансирование могут претендовать проекты стоимостью до 500 млн руб.— это ограничение предлагается снять. Участники рынка полагают, что это упростит жизнь малым застройщикам — зачастую нуждающиеся в кредитах низкомаржинальные проекты оказываются дороже,— а также ускорит строительство в регионах.

Программу поддержки низкомаржинальных проектов жилищного строительства планируется расширить — как сообщил вчера руководитель подразделения «Дом.РФ» по сопровождению программ в жилищной сфере Виталий Насонов, ее планируется распространить на более крупные проекты. В Минстрое “Ъ” сообщили, что проект постановления правительства уже разработан и проходит общественное обсуждение.

Напомним, необходимость в поддержке малых застройщиков возникла после перехода на проектное финансирование — девелоперы с низкорентабельными проектами в небогатых регионах (более половины субъектов РФ), как правило, не могут получить кредиты в банках. Как ранее сообщал вице-премьер Марат Хуснуллин, на низкомаржинальные проекты приходится около 12 млн кв. м. Чтобы они не ушли с рынка и не оставили за собой новые проблемные объекты, Минстрой подготовил программу их поддержки в виде субсидируемых кредитов. Получить такие займы могут застройщики, реализующие в регионах, где среднедушевые доходы за первый квартал 2020 года как минимум на 15% ниже средних по стране, небольшие проекты стоимостью до 500 млн руб. (и с рентабельностью ниже 15%). На реализацию этой программы планируется выделить около 6,8 млрд руб.

Теперь условие о том, что проект должен быть не дороже 500 млн руб., предлагается исключить. Как отметил господин Насонов, это позволит развернуть в субъектах РФ с низкими среднедушевыми доходами строительство более крупных проектов, в том числе по программе комплексного развития территорий. С похожей инициативой выступает и Сбербанк — как пояснил вице-президент банка Сергей Бессонов в интервью «Интерфаксу», региональные девелоперы обращаются за кредитом в среднем на сумму около 530 млн руб., а бюджет проекта оценивается примерно в 620 млн руб. «Ограничение по сумме приведет к тому, что существенная часть проектов просто не попадет в программу субсидирования»,— пояснил он.

Руководитель Всероссийского центра национальной строительной политики Александр Моор называет это предложение абсолютно закономерным с учетом мер по развитию строительства жилья, которые уже принимаются в том числе в регионах. В результате, полагает он, «можно ожидать стимулирования развития строительства не только в крупных городах, но и в маленьких населенных пунктах». Глава комитета по строительству «Опоры России» Дмитрий Котровский отмечает, что эта мера нацелена на вовлечение в оборот большего количества застройщиков и объектов, пересчитанных на квадратные метры. «Я думаю, что речь идет о рисках недостижения объемов ввода по истечении какого-то периода времени — это может быть актуально уже с 2022 года, поэтому и нужно объектам оказать какую-то помощь»,— говорит он. По мнению руководителя комиссии по проектному финансированию Общественного совета при Минстрое Рифата Гарипова, отмена ограничения в 500 млн руб. позволит упростить жизнь малым застройщикам. Однако, добавляет он, остается немало вопросов, требующих продолжения работы в этом направлении,— в частности, необходимо более четко определить, кто относится к малым застройщикам и какие требования должны к ним предъявляться.

Евгения Крючкова