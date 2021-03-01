Сегодня исполняется 51 год генеральному директору, председателю правления АО «Почта России» Максиму Акимову

Его поздравляет генеральный директор «Яндекса» в России Елена Бунина:

— Дорогой Максим, поздравляю Вас с днем рождения! Я знаю Вас много лет как талантливого человека и настоящего профессионала, способного масштабно мыслить и решать самые сложные задачи. Вы очень позитивный, энергичный и харизматичный человек, который всегда находит эффективные решения и достигает результата. Уверена, что Ваша дальнейшая деятельность будет такой же плодотворной. Желаю Вам крепкого здоровья, новых успехов в работе и всего самого наилучшего!

Тимур Вайнштейн Фото: Телекомпания НТВ

Сегодня исполняется 47 лет генеральному продюсеру НТВ и Premier Тимуру Вайнштейну

Его поздравляет художественный руководитель театра «Геликон-опера» народный артист России Дмитрий Бертман:

— «Что за рояль на НТВ — "Стейнвей", "Бехштейн"?» — «Вайнштейн»! Инструмент эксклюзивный! Клавиш в два раза больше, чем у любого рояля. И каждая отзывается успешным проектом. А их уже 160! Клавиатура будет расширяться... Тимур, Ваш дед — композитор, отец — композитор, мама — музыкант... Вы — наш человек с абсолютным слухом, не берущий фальшивых нот! С днем рождения, дорогой друг! Пусть здоровье, радость и счастье будут всегда «на педали». И добро пожаловать в семью театра «Геликон»!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»