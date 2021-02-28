Мэрия Барнаула заявила, что ремонт дорог в феврале не связан с визитом Михаила Мишустина

Администрация Барнаула в официальном Telegram-канале https://t.me/barnaul_org прокомментировала сообщения о ремонте дорог, который СМИ связали с ожидающимся на следующей неделе визитом премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

«Помните мем "тебе все равно никто не поверит"? Сегодняшняя история про то, как барнаульцы увидели на дорогах рабочих и начали связывать это с приездом Михаила Мишустина, из этой же серии. Официально заявляем: начавшиеся дорожные работы связаны исключительно с тем, чтобы дороги города находились в надлежащем состоянии»,— говорится в сообщении.

В администрации пояснили, что на этой неделе муниципальный «Автодорстрой» начал работы по текущему ремонту городских улиц с применением холодного асфальта: 27 и 28 февраля дорожная служба восстанавливала покрытие на участке проезжей части в районе улицы Попова и Павловского тракта. В горадминистрации уточнили, что работы ведутся уже две недели, а технология укладки холодного асфальта позволяет производить ремонт при отрицательных температурах.

«В качестве пруфов» в сообщении приведена ссылка на новость о ремонте дорог от 4 марта 2020 года, когда «в Барнаул никто не приезжал, но ямочный ремонт проводился».

Дарья Решетникова, Новосибирск