В Краснодарском крае розничные продажи шампанского в 2020 году выросли на 11%

Розничные продажи игристых и шампанских вин в Краснодарском крае за 2020 год составили 899,6 тыс. декалитров. Это на 11,4% больше, чем годом ранее (807,4 тыс. дал), следует из данных Росалкогольрегулирования.

По этому показателю Кубань заняла четвертое место в России. Больше всего шампанского в ушедшем году продали в Москве (2,2 млн дал), Московской области (1,8 млн дал) и Санкт-Петербурге (1 млн дал). Всего в России за 2020 год объем розничных продаж игристых и шампанских вин составил 17,2 млн дал – на 6,7% больше, чем годом ранее.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, производство шампанского на Кубани за 11 месяцев 2020 года выросло до 4,3 млн дал. Это на 0,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Розничные продажи игристых вин в регионе за этот же период увеличились на 12,8% - до 709,1 тыс. дал.

Алексей Белянин