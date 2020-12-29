На Кубани розничная продажа шампанского в 2020 году выросла на 12,8%

В Краснодарском крае в январе-ноябре 2020 года через розничные точки продажи было реализовано 709,1 тыс. декалитров игристых и шампанских вин. Это на 12,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в материалах Росалкогольрегулирования.

По объему продаж Кубань занимает четвертое место в России с долей рынка в 5,5%. Больше всего шампанского за минувшие 11 месяцев продали в Москве (1,67 млн дал), Подмосковье (1,39 млн дал) и Санкт-Петербурге (784,7 тыс. дал). Меньше всего игристых вин было реализовано в Тыве (3,1 тыс.), Чечне (0,36 тыс.) и Ингушетии (0,12 тыс.).

Всего объем розничных продаж шампанского в России в январе-ноябре 2020 года составил 12,69 млн дал – на 7,4% больше, чем годом ранее.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, производство шампанского на Кубани за 11 месяцев 2020 года выросло до 4,3 млн дал. Это на 0,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Алексей Белянин