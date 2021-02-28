На ЕКАДе во время пожара в операторской будке пострадали два человека

Прокуратура Октябрьского района Екатеринбурга начала проверку в связи из-за пожара на возводимом объекте — газозаправочной станции, где пострадали 2 человека.
По предварительной информации, на 10 км ЕКАДа загорелся бытовой вагончик (операторская будка), где находились два работника. Их увезли в больницу.
«Необходимо отметить, что на данном объекте собственник планирует возводить газозаправочную станцию. Заправка еще не функционирует», — рассказали в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.
Сейчас прокуратура выясняет обстоятельства случившегося.