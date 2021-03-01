Авторынок разогнался со старта

Авторынок Петербурга показал по итогам января рост на 17%: в автосалонах города было реализовано более 9 тыс. машин. При этом сокращение продаж в целом по стране во второй месяц года достигло 4%. Эксперты фиксируют сохранение дефицита автомобилей на складах, а также прогнозируют спад спроса из-за повышения цен, связанного с ростом ставки утилизационного сбора.

Автосалоны Петербурга в январе реализовали 9158 новых легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 17% больше, чем годом ранее (не включая объем продаж автомобилей BMW, Mini и Mercedes-Benz Rus, которые отчитываются ежеквартально), следует из отчета аналитического агентства «Auto-Dealer-СПб». С учетом результатов прошлого года автомобильный рынок города растет уже семь месяцев подряд. При этом, согласно данным комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в первый месяц текущего года российский авторынок сократился на 4%: было продано 95 213 легковых и легких коммерческих машин (без учета марок концернов BMW и Daimler).

«С моей точки зрения, такой результат был обусловлен скорее объемом предложения, нежели спросом. Большинство наиболее востребованных моделей по-прежнему оставалось в легком дефиците на складах у дилеров»,— полагает генеральный директор сети дилерских центров «Аларм-Моторс» Роман Слуцкий. Особенно это касалось самого объемообразующего сегмента — автомобилей бюджетного класса, собранных на российских автозаводах, на которых с начала января снова распространялись сверхвыгодные условия госпрограмм, добавляет он.

Доля Петербурга в общем объеме продаж автомобилей в России в январе заметно выросла — до 9,6% против 7,9% год назад.

По итогам одного месяца лидерство среди марок в городе с внушительным отрывом захватил корейский бренд Kia, завершивший 2020 год на третьем месте. Так, петербургским автодилерам удалось реализовать 1842 таких авто, что на 49% выше, чем за первый месяц 2020 года. По мнению экспертов «Auto-Dealer-СПб», успеху марки способствовал старт продаж модели Rio X. На втором месте оказался Hyundai: 1048 штук против 993 год назад (+6%). Замыкает тройку лидеров Lada: за месяц в автосалонах города было продано 946 машин (–15%). Из первой десятки сокращение продаж также показали Toyota (470 авто; –3%) и Nissan (221; –33%). Положительная динамика также отмечается у Renault (862; +26%), Skoda (818; +46%), VW (681; +0,4%), вернулся в топ-10 Ford LCV (336; +367%), а Chery (253, +502%) стал первым китайским брендом, которому удалось войти в десятку по итогам месяца.

«Январь продолжил тенденции конца прошлого года: дефицит автомобилей сохраняется, а в лидерах находятся те, кому удалось стабилизировать ситуацию с поставками машин в дилерские центры»,— считает ведущий эксперт «Auto-Dealer-СПб» Евгений Еськов.

Господин Слуцкий отмечает, что дефицит автомобилей на складах дилеров сохранился и по сей день. «Он объясняется осторожным планированием объемов продаж со стороны дистрибуторов. Эта осторожность, в свою очередь, отражает неуверенность ведущих производителей в том, что спрос на автомобили сможет удержаться на текущих уровнях после повышения цен на автомобили, связанного с ростом ставки утилизационного сбора»,— говорит эксперт, уточняя, что уже в середине февраля предоставленные государством лимиты финансирования по госпрограммам оказались выбраны.

Тем не менее Роман Слуцкий надеется, что уже в марте можно будет принимать заказы по программе «Первый» и «Семейный». «В целом мы ожидаем, что по итогам первого квартала рынок отстанет от прошлогодних результатов на 4–6%»,— прогнозирует он.

Евгений Еськов смотрит на ситуацию более оптимистично, предполагая, что столь высокий рост в первый месяц увеличивает шансы петербургского авторынка завершить первый квартал в плюсе. «Многое в достижении такого результата будет зависеть от ситуации в феврале и марте, когда потребитель ощутит более серьезное влияние новой волны роста цен на автомобили»,— добавляет господин Еськов.

Мария Кузнецова