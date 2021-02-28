Лыжники Большунов и Ретивых заняли третье место в командном спринте на ЧМ

Россияне Александр Большунов и Глеб Ретивых завоевали бронзу в финале командного спринта на чемпионате мира (ЧМ) по лыжным видам спорта в немецком Оберстдорфе. Они уступили победителям 2,09 сек. Россиянки Наталья Непряева и Юлия Ступак стали четвертыми в финальной гонке командного спринта.

Первыми в мужской гоне стали норвежцы, они преодолели дистанцию 7,2 км за 15 мин. 1,74 сек. Серебро завоевала команда Финляндии (+1,68).

В женской гонке золото выиграли шведки. Они преодолели дистанцию 7,2 км за 16 мин. 27,94 сек. Второе место заняли представительницы Швейцарии (+0,95), бронзу завоевала сборная Словении (+3,46). Россиянки уступили победительницам 3,95 сек.

Накануне мужской скиатлон принес сборной России первую победу на мировом первенстве. Золото взял Александр Большунов. Чемпионат мира завершится 7 марта.

Подробнее о победе россиянина — в публикации “Ъ” «Александр Большунов убежал от Норвегии».