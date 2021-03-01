«Зенит» пропускает больше, чем забивает

«Зенит» потерял очки в матче с «Ростовом», сыграв с ним на «Газпром Арене» вничью 2:2. Тем не менее сине-бело-голубые увеличили отрыв от ЦСКА, который в этот день же потерпел поражение от «Локомотива» 0:2 в 20-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ). У команды Сергея Семака в двух матчах этого года — ни одной победы. И четыре пропущенных гола на своем стадионе.

Первый матч 2021-го «Зенит» провел в 1/8 финала Кубка России против тульского «Арсенала» и проиграл со счетом 1:2, к удивлению болельщиков. Кстати, туляков в том же 20-м туре РПЛ «уничтожил» на своем поле «Сочи», который называют фарм-клубом «Зенита». Южане выиграли со счетом 4:0 и поднялись на третье место в турнирной таблице.

В кубковом матче у «Зенита» не было в составе ряда важных игроков. К игре с «Ростовом», которая состоялась в субботу, вернулись в строй защитник Дуглас Сантос и форвард Сердар Азмун. Они вышли в стартовом составе. На ворота тренер Сергей Семак (ему в этот день исполнилось 45 лет) поставил Михаила Кержакова. Тот тоже пропустил матч против «Арсенала» из-за травмы.

Кержаков покинул поле в начале второго тайма, когда неудачно выбил мяч и почувствовал боль в ноге. На исходе первого тайма он принял участие в комичном эпизоде, случившемся у ворот «Зенита». Игроки «Ростова» разыграли комбинацию, мяч попал в грудь их форварду Али Соу из Гамбии, отскочил к Кержакову. Тот его не поймал, а зачем-то схватил за ноги защитника Сантоса. Пока зенитовцы выясняли, кому из них выбивать мяч, стоя на линии ворот, мяч, никого не спрашивая, закатился за линию. Так «Ростов» повел в счете 1:0. А Кержаков, уходя с поля на перерыв, израсходовал весь свой словарный запас, комментируя случившееся.

Никто не знает, как бы развивался матч, если бы в начале второго тайма не был удален за фол последней надежды защитник «Ростова» Максим Остапенко. И тут же гости ответили «любезностью» на действия игроков «Зенита» в первом тайме: их защитник Николай Поярков, пытаясь отбить летевший в штрафную мяч, отправил его в собственные ворота, совершив в воздухе нелепый пируэт.

После этого «Зенит» поймал свою игру, стал атаковать, и на 77-й минуте после красивой комбинации Далер Кузяев вывел хозяев вперед. Казалось — победа. Но парад ошибок в матче не закончился. Когда уже шли последние минуты, защитник петербуржцев Вячеслав Караваев неуклюже отбил мяч от своих ворот, и оставшийся неприкрытым тот же Али Соу вколотил его в сетку. Так «Зенит» на ровном месте, что называется, потерял два очка.

Хотя, если строго судить, хозяева сами виноваты в таком исходе. Слишком много моментов не реализовали. Слишком долго разыгрывали мяч в центре поля. И совершали чудовищные ошибки в обороне. И это несмотря на то, что у «Ростова» в этом году — почти новая команда. Из нее ушел Роман Еременко. Другой лидер, Павел Мамаев, травмирован. А норвежец Матиас Норманн, играющий ключевую роль в центре поля, получил во втором тайме травму.

От больших неприятностей петербуржцев в 20-м туре спасло то, что ЦСКА, их основной преследователь, проиграл дома «Локомотиву» 0:2. Лидер армейцев Никола Влашич не реализовал 11-метровый. Другие игроки ЦСКА в этот день тоже не блистали. А кто-то, включая знаменитого голкипера Игоря Акинфеева, не смог выйти на поле. Неофициальная версия: из-за заражения COVID. Хотя ЦСКА не подтверждает. Так или иначе, армейцы упустили шанс сократить отставание от «Зенита» — оно, наоборот, увеличилось до пяти очков.

Команду Сергея Семака, однако, нельзя назвать безоговорочным фаворитом в борьбе за чемпионство. Ее бросает из стороны в сторону, как корабль в шторм. То атака провалится, то оборона. В центре поля не хватает умных игроков и комбинационной игры. Следующий матч у сине-бело-голубых — против «Рубина» в Казани 8 марта. Может, хоть в Международный женский день «Зенит» одержит первую победу в году.

Кирилл Легков