Российский корабль впервые вошел в порт Судана, где будет создан пункт базирования ВМФ

Фрегат «Адмирал Григорович» первым из российских кораблей вошел в порт Судана, сообщили в Черноморском флоте (ЧФ). В порту этой африканской страны планируется создать пункт базирования военно-морского флота (ВМФ) России.

«Экипаж фрегата "Адмирал Григорович" Черноморского флота совершил визит в Порт-Судан, где по соглашению Российской Федерации и Республики Судан будет создан пункт материально-технического обеспечения (ПМТО) военно-морского флота России. Корабль Черноморского флота впервые совершил заход в Порт-Судан в новейшей истории России»,— говорится в сообщении ЧФ (цитата по ТАСС). Нахождение в Судане ПМТО «отвечает целям поддержания мира и стабильности в регионе, носит оборонительный характер и не направлено против других государств», заявил ЧФ.

ПМТО — воинское формирование вооруженных сил с военной и специальной техникой, объекты жизнеобеспечения и обеспечения стоянки и ремонта кораблей РФ с необходимыми запасами.

В конце 2020 года Россия и Судан подписали соглашение о создании ПМТО. Россия сможет размещать там не более четырех кораблей одновременно, при этом допускается размещение кораблей с ядерной энергетической установкой.

Российская сторона имеет право ввозить и вывозить из пункта ВМФ любое вооружение, боеприпасы, оборудование, материалы и другое имущество, необходимые для функционирования ПМТО. Максимальная численность российских военнослужащих не будет превышать 300 человек.

О том, как ПМТО возвращает Россию в Африку, читайте в публикации “Ъ” «Стратегический Судан».