«Шальке» уволил третьего главного тренера в этом сезоне

Немецкий футбольный клуб «Шальке 04» после поражений со счетом 1:5 от «Штутгарта» и 0:4 от дортмундской «Боруссии» провел кадровые перестановки. Свои посты покинули главный тренер Кристиан Гросс и его помощник Райнер Видмайер. В этом сезоне клуб уже уволил двух главных тренеров Давида Вагнера и Мануэля Баума.

От своих обязанностей освобождены Саша Ритер, координатор команды, и Вернер Лойтхард, тренер по физической подготовке. Также наблюдательный совет клуба решил, что его покинет Йохен Шнайдер, директор по спорту и коммуникациям.

Тренировку, запланированную на понедельник, 1 марта, будут вести тренеры по физподготовке. «Принятые решения стали неизбежными после неутешительных матчей против "Дортмунда" и "Штутгарта"»,— сообщил председатель наблюдательного совета Йенс Бухта.

«Шальке» занимает последнее, 18-е место в турнирной таблице чемпионата Германии. В 23 матчах они набрали 9 очков.