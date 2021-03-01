В Clubhouse ищут знаки

На фоне роста популярности закрытой социальной сети Clubhouse российские компании подали сразу несколько заявок на одноименный товарный знак. Среди заявителей — холдинг «Выбери радио» Ивана Таврина и петербургская студия веб-разработки. Если Роспатент одобрит хотя бы одну заявку, компании получат возможность влиять на работу соцсети в России. Эксперты и юристы полагают, что с учетом известности Clubhouse шансов получить товарный знак у заявителей немного. В то же время владельцы самой соцсети пока не пытались его зарегистрировать в России.

Российские компании подали несколько заявок на регистрацию товарных знаков со словом Clubhouse, обнаружил “Ъ” в базе Роспатента. Петербургская компания по разработке веб-сайтов «Креобитс» подала заявку на товарный знак по классам программного обеспечения 16 февраля. Еще три заявки на товарные знаки Clubhouse, Clubhouse Radio и Clubhouse Audio подало 20 февраля ООО «Выбери радио» (управляет сетью региональных радиостанций), которое входит в группу «Медиа-1» Ивана Таврина. Заявки «Выбери радио» распространяются в том числе на услуги «социальных сетей онлайн» и «доступа на дискуссионные форумы в интернете».

Clubhouse — быстро набирающая обороты социальная сеть по обмену голосовыми сообщениями. В марте 2020 года ее запустила Alpha Exploration, которую создали выходцы из Google Пол Дэвисон и Роэн Сет. Пока у Clubhouse есть только мобильное приложение для iOS, зарегистрироваться на платформе можно по приглашению от кого-то из ее пользователей. Всплеск ее популярности начался после того, как в нее вступили основатель Tesla и SpaceX Илон Маск и создатель Facebook Марк Цукерберг. Аудитория сервиса в РФ на 16 февраля достигла 137 тыс. пользователей, сообщал РБК со ссылкой на данные AppAnnie.

«Креобитс» решила сделать сайт про Clubhouse с ответами на популярные вопросы о соцсети, рассказал “Ъ” гендиректор компании Артем Рутковский. Регистрация товарного знака, по его словам, нужна для защиты инвестиций в разработку сайта. Гендиректор «Выбери радио» Вадим Терещук отказался комментировать “Ъ” цели подачи заявок на товарные знаки. С Alpha Exploration связаться не удалось.

Основная задача регистрации товарных знаков в данном случае — получение прав на использование обозначения, которое уже известно большой аудитории, объясняет партнер юридической фирмы «Косенков и Суворов» Константин Суворов. Объем притязаний заявителей охватывает 45 классов товаров и услуг и фактически все сферы бизнеса, отмечает управляющий партнер Hogan Lovells CIS Наталья Гуляева.

Регистрация товарного знака может использоваться и как инструмент давления на других его пользователей, говорят эксперты. В случае успешной регистрации заявители смогут даже требовать удаления соцсети из магазинов приложений для территории РФ, допускает старший юрист группы технологий и инвестиций Vegas Lex Дмитрий Бородин.

Роспатент может полностью или частично отказать заявителям, допускают юристы. «Социальная сеть уже известна, и применение ее названия может ввести потребителей в заблуждение»,— объясняет госпожа Гуляева. Роспатент может отказать и потому, что такие знаки уже зарегистрированы за рубежом, отмечает партнер юридической фирмы Nevsky IP Law Кирилл Митягин. Например, немецкая Sky Deutschland Fernsehen GmbH & Co. владеет знаком Clubhouse с 1996 года.

Если же регистрация по одной из российских заявок все-таки произойдет, Alpha Exploration может оспорить ее в палате по патентным спорам и в суде по интеллектуальным правам, отметила госпожа Гуляева. В то же время по состоянию на 26 февраля заявок на товарные знаки от Alpha Exploration, связанных с ее приложением, в России, США и других странах нет, уточнил господин Митягин. «Это странно, поскольку крупные проекты всегда заботятся о защите интеллектуальных прав»,— говорит он. Возможно, знак Clubhouse в целом сложно зарегистрировать, предполагает господин Суворов, поскольку на английском языке он означает просто «Клуб».

Валерия Лебедева, Дмитрий Шестоперов