Фонд капремонта с помощью коллекторов намерен взыскать с нижегородцев 37,5 млн рублей

Фонд капремонта Нижегородской области намерен направить 5 млн руб. на оплату услуг коллекторов, которые должны будут взыскать задолженности по взносам на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах.

Конкурс по выбору организации, которая сможет оказать фонду такие услуги, стартовал 25 февраля. С помощью коллекторов с физических лиц, формирующих фонд капитального ремонта на счетах регионального оператора, за год планируется взыскать 37,5 млн руб.

В соответствии с конкурсной документацией, оплат работ будет проходить за счет средств, полученных фондом капремонта от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.

Андрей Репин