Навальный стал лауреатом премии Фонда Немцова

Премия Бориса Немцова за смелость-2021 была присуждена Алексею Навальному. Фонд также потребовал немедленного освобождения политика.

«Фонд Бориса Немцова за свободу» был создан и зарегистрирован в Германии в конце 2015 года. Его основала дочь убитого политика Жанна Немцова. Фонд вручает премии «за отвагу в отстаивании демократических ценностей в России». Борис Немцов был застрелен в Москве 27 февраля 2015 года.

«Алексей Навальный не только продемонстрировал невероятное личное мужество, но и внес огромный вклад в изобличение коррупции и повышение уровня участия граждан в еще сохранившихся процедурах в России. За годы своей работы он стал самым влиятельным оппозиционным политиком России и символом сопротивления тирании в мире»,— говорится в сообщении Фонда.

17 января Навальный после прохождения курса лечения вернулся в Москву, где его задержали в аэропорту Шереметьево. Через две недели суд заменил его условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. Также суд оштрафовал Алексея Навального на 850 тыс. руб. по делу о клевете в отношении ветерана Великой Отечественной войны.

Подробнее о решениях суда читайте в публикации “Ъ” «2,5 года и 850 тысяч рублей».