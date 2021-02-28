На Кубани оборот розничной торговли в январе 2021 года вырос на 9%

В Краснодарском крае в январе 2021г ода оборот розничной торговли составит 129,5 млрд руб. Это на 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года и на 16% меньше, чем в декабре 2020 года, следует из материалов Краснодарстата.

В структуре оборота розничной торговли в январе 2021 года удельный вес продажи пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий составил 44,7% (в январе 2020г. – 46,1%), непродовольственных товаров – 55,3% (53,9%).

На 91,4% оборот розничной торговли формировался торгующими организациями и ИП, работающими в стационарной торговой сети. Доля товаров, проданных на рынках и ярмарках, в первый месяц 2021 года, составила 8,6%.

За этот же период оборот оптовой торговли на Кубани составил 158,6 млрд руб., что в товарной массе на 0,4% больше, чем в январе 2020 года и на 18,8% меньше, чем в декабре прошлого года.

Кроме того, в январе 2021 года жителям Краснодарского края оказались платных услуг на 47,8 млрд руб., что на 2,3% больше, чем за аналогичный период 2020 года и на 5,6% больше, чем в декабре 2020 года.

В структуре платных услуг, оказанных населению, по-прежнему доминируют пять видов услуг, на долю которых приходится 77,4% от общего объема: жилищно-коммунальные, услуги гостиниц и аналогичные услуги по предоставлению временного жилья, транспортные, бытовые, телекоммуникационные услуги.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, в Краснодарском крае в январе 2021 года оборот общественного питания всех видов деятельности составил 5,81 млрд руб. Это на 3,3% больше, чем годом ранее и на 21,4% меньше, чем в декабре 2020 года.

Оборот розничной торговли хозяйствующих субъектов всех видов деятельности в 2020 году составил 1,438 трлн руб., что в товарной массе на 4,8% меньше. В целом, предприятия потребительской сферы по итогам 2020 года перечислили в консолидированный бюджет Краснодарского края 46,5 млрд руб.

Алексей Белянин