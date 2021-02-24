На Кубани в январе 2021 года оборот общепита вырос на 3,3%

В Краснодарском крае в январе 2021 года оборот общественного питания всех видов деятельности составил 5,81 млрд руб. Это на 3,3% больше, чем годом ранее и на 21,4% меньше, чем в декабре 2020 года, говорится в материалах Краснодарстата.

Без учета субъектов малого предпринимательства оборот общепита на Кубани составит 1,37 млрд руб. – это в сопоставимых ценах на 3,2% больше, чем годом ранее.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, оборот общественного питания хозяйствующих субъектов всех видов деятельности Краснодарского края в 2020 году снизился на 8,8% по сравнению с 2019 годом и составил 75,4 млрд руб.

Алексей Белянин