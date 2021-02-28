Федерация футбола США отменила требование к игрокам стоять во время гимна

Федерация футбола США проголосовала за отмену политики, которая требовала от игроков стоять во время исполнения национального гимна. Ранее это требование не позволяло спортсменам вставать на одно колено в знак поддержки движения Black Lives Matter.

«Наши игроки должны решать и будут решать, как они могут наилучшим образом использовать свои возможности для борьбы со всеми формами расизма, дискриминации и неравенства. Мы здесь для наших игроков и готовы поддержать их в их усилиях по достижению социальной справедливости. Мы не можем изменить прошлое, но мы можем изменить ситуацию в будущем»,— говорится в сообщении федерации.

Правило о прослушивании гимна стоя было введено в 2017 году. Поводом для его введения стало то, что в 2016 году футболистка национальной команды Меган Рапино встала на колено во время исполнения гимна в знак солидарности с игроком в американский футбол Колином Каперником, который таким образом привлекал внимание к жестоким действиям полиции и дискриминации.

Движение Black Lives Matter набрало силу летом 2020 года. Поводом к нему стала смерть афроамериканца Джорджа Флойда после жесткого задержания полицией. В течение нескольких месяцев в США не утихали массовые протесты против расовой дискриминации. В знак солидарности с движением спортсмены, политики и общественные деятели во время официальных церемоний начали вставать на одно колено.

О влиянии движения на американский спорт — в материале “Ъ” «Вождь не играет в хоккей».