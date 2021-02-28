Посещаемость «Сибирской монеты» в 2020 году выросла на 20%

Игорную зону «Сибирская монета» в Алтайском крае в 2020 году посетили на 20% больше человек, чем годом ранее, сообщил “Ъ-Сибирь” один из инвесторов проекта Алексей Сакварелидзе.

«Все идет, как запланировано. В прошлом году прирост посещаемости около 20%. Полтора месяца были закрыты на карантин, а по году все равно прирост», — сказал он, не уточнив точное количество посетителей.

В настоящее время в «Сибирской монете» работает одно казино Altai Palace, открытое в 2014 году. Им управляет ООО «Алти», совладельцем которого является Алексей Сакварелидзе (30%). По данным регионального управления по туризму, в 2019 году Altai Palace посетили около 140 тыс. человек.

Как сообщалось, принадлежащее господину Сакварелидзе ООО «Золотая ласточка 8» реализует инвестпроект по строительству второго развлекательного комплекса в «Сибирской монете» с общим объемом инвестиций 3,6 млрд руб.

Игорная зона «Сибирская монета» находится в 280 км от Барнаула, ее площадь - 2,3 тыс. га.

Дарья Решетникова