Рыбинский беспилотник «Корсар» проходит проверку Минобороны

Беспилотник «Корсар», разработанный КБ «Луч» из города Рыбинска Ярославской области проходит опытную эксплуатацию в Минобороны России, сообщают «Известия» со ссылкой на индустриального директора комплекса вооружений госкорпорации Ростех Бекхана Оздоева.

По информации редакции, когда Министерство обороны будет готово подписать контракт, «Луч» запустит серийное производство дронов. Беспилотный летательный аппарат создан для воздушной разведки, аэрофотосъемки местности и мониторинга окружающей среды в любую погоду на расстоянии 120 км от пункта отправления. «Корсар» может находиться в воздухе до восьми часов и передавать информацию в реальном времени наземным системам.

«Что касается “Корсара”, то сейчас он проходит опытную эксплуатацию. Когда Минобороны будет готово к заключению контракта, КБ “Луч”, головной производитель, запустит серийное производство этих беспилотников. Напомню также, что создана экспортная версия этого беспилотника — “Корсар-Э”»,— цитируют «Известия» господина Оздоева.

Ранее «Интерфакс» со ссылкой на замминистра обороны РФ Алексея Криворучко сообщал, что в 2021 году российские военные получат ударные дроны большой дальности с управляемыми ракетами и бомбами. Среди этих аппаратов назывались и беспилотники, разрабатываемые КБ «Луч».

Алла Чижова