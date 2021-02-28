За сутки коронавирусная инфекция диагностирована у 194 жителей Пермского края

В Пермском крае продолжается устойчивый спад заболеваемости коронавирусной инфекцией: за прошедшую субботу вирус был выявлен у 194 жителей региона. Показатель не поднимается выше 200 со вчерашнего дня. Всего с начала пандемии диагноз COVID-19 был поставлен 46841 жителю Пермского края.

Наряду со снижением распространения COVID-19 в регионе растет число жителей, участвующих в вакцинации от вируса. По данным краевого минздрава, вакцинацию первым компонентом «Спутник V» прошли 40 165 человек, вторым – 10 623. Поставить прививку от коронавирусной инфекции можно в 46 медицинских организациях Пермского края.