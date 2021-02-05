На Кубани объем агрострахования с господдержкой в 2020 году вырос в 1,5 раза

Объем агрострахования с господдержкой в Краснодарском крае в 2020 году составил 383 млн руб. Это на 51% больше, чем годом ранее (254 млн руб.), сообщает пресс-служба Национального союза агростраховщиков.

По данным объединения, основная часть объема рынка, или 378 млн рублей, была сформирована за счет страхования урожая. Страхование сельхозживотных составило 5 млн руб.

В 2020 году Краснодарский край занял третье место в России по объемам агрострахования с господдержкой. Самые большие показатели были зафиксированы в Ставропольском крае — 1,57 млрд руб. На втором месте оказалась Воронежская область – 619 млн руб. В топ-5 также вошли Волгоградская (312 млн руб.) и Тамбовская (268 млн руб.) области.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, в июне 2020 года было озвучено, что с начала года сельскохозяйственные производители Кубани получили более 2,1 млрд руб. государственной поддержки. В августе Кубань стала лидером эффективности работы АПК среди регионов РФ. В рейтинге, составленным Институтом комплексных стратегических исследований, Кубань набрала 100 баллов из 100.

Алексей Белянин