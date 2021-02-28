В ФК «Звезда» изменился состав

ФК «Звезда» заключил соглашение с двумя молодыми футболистами, об этом сообщает пресс-служба клуба. Новые игроки являются воспитанники казанского «Рубина» и ранее в команде мастеров не выступали.

Левый защитник Данила Карягин родился 27 апреля 2001 года. За полтора сезона (2019/20, 20/21) футболист провел 36 матчей, забил три гола и отдал две голевые передачи за молодежную команду «Рубина» в Молодежном первенстве РПЛ.

Форвард Илья Порохов родился 11 июня 2001 года и также является воспитанником академии «Рубина». До 2019 года выступал за различные юношеские и молодежные команды в системе казанского клуба. Неоднократно становился лучшим бомбардиром и лучшим игроком различных турниров своего возраста. В 2019 году перешел в казанскую «Смену», за которую выступал в чемпионате и кубке Республики Татарстан.

Оба молодых футболиста уже отличились голами за пермскую команду в тренировочных играх. На счету Данилы Карягина — мяч в ворота «Зенита-Ижевск» на казанском Кубке федерации футбола Республики Татарстан. А Илья Прохоров забил гол ильинскому «Ильпару» и оформил дубль «Амкару» на пермском турнире.

Ранее состав пермского клуба покинул левый защитник Данил Смирнов. Контракт с 21-летним игроком прекращён по взаимному соглашению сторон.