Еще 80 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировали в Удмуртии

В Удмуртии за минувшие сутки выявили 80 новых случаев коронавирусной инфекции, среди них двое детей до 14 лет, 33 человека старше 65 лет. Об этом сообщает оперативный штаб республики. Диагноз подтвердился у 26 жителей Ижевска, 10 жителей Якшур-Бодьинского района, девяти жителей Глазова, семи жителей Завьяловского района, по пять случаев в Увинском, Глазовском районах, по четыре в Воткинске, Ярском районе, три в Сарапуле, по два в Игринском, Шарканском районах, по одному случаю зарегистрировано в Юкаменском, Малопургинском районах и Можге.

89 человек выздоровели, их выписали. 26 064 человека всего вакцинировали, из них 5 867 получили второй компонент.

Всего на 28 февраля в Удмуртии зарегистрировано 28 296 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, 24 932 человека выздоровели, скончались 360. 2 464 заболевших находятся в удовлетворительном состоянии, 425 средней степени тяжести, 115 в тяжелом состоянии.