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Вакцинацию от коронавирусной инфекции полностью прошли более 10 тыс. жителей Пермского края

В Пермский край края поступила очередная партия вакцины от коронавирусной инфекции: почти 10 тыс. комплектов «Спутник V» распределили по больницам и поликлиникам, в которых организованы пункты вакцинации. Об этом сообщает краевой минздрав.

По данным медиков, с начала массовой вакцинации в Пермском крае первый этап прошли более 40 тыс. человек, полностью завершили вакцинацию более 10 тыс. жителей региона.

На утро 28 февраля, общее количество заболевших коронавирусной инфекцией в Пермском крае составило 46 647 человек. Вылечились от болезни 38 912 человек.

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