Вирджиния первой из южных штатов США одобрила легализацию марихуаны

Генеральная ассамблея американской Вирджинии (законодательный орган штата) одобрили законопроект о легализации рекреационного использования марихуаны с 2024 года, сообщает Associated Press. После одобрения законопроекта губернатором Ральфом Нортемом Вирджиния станет 15-м штатом США, легализовавшим марихуану, и первым южным штатом, одобрившим подобное применение. Ранее господин Нортем отмечал, что одобрит поправки

Согласно одобренному законопроекту, взрослые жители штата смогут законно хранить до одной унции марихуаны (28,3 г) с 1 января 2024 года — то есть, с даты, с которой в штате будет легализована продажа марихуаны. Представители Демократической партии в Сенате настаивали, что легализация хранения наркотика до легализации рынка может привести к росту черного рынка.

В 2020 году Вирджиния декриминализовала хранение небольшого объема марихуаны и установила максимальный штраф в $25. Сторонники поправок в законодательном органе штата отмечали, что текущие законы способствуют непропорциональному привлечению темнокожих людей к ответственности.