Футболистам США разрешили вставать на колено во время гимна

Федерация футбола США проголосовала за отмену политики, которая требовала от игроков стоять во время исполнения гимна страны, сообщает Reuters со ссылкой на результаты голосования. Прежняя политика фактически накладывала запрет на вставание на одно колено во время гимна в знак солидарности с движением Black Lives Matter.

За отмену запрета проголосовали более 70% членов федерации, против — около 30%. «Мы знаем, что этот вопрос вызывает разногласия в стране и в мире, так что я не удивлена, что наши члены на проголосовали стопроцентно за то или иное решение»,— сказала президент федерации Синди Пэрлоу Коун.

Игрок Национальной футбольной лиги (NFL) Колин Каперник начал преклонять колено во время исполнения гимна США в 2016 году, чтобы выразить протест против расового неравенства. Позднее NFL ввела запрет на жест. Запрет на преклонение колена в американском футболе был снят в 2020 году, после протестов, связанных со смертью афроамериканца Джорджа Флойда после жесткого задержания.

Голосование об отмене запрета в футболе прошло после того, как некоторые игроки женской сборной США встали на колено во время открытия кубка SheBelieves 18 февраля. Перед последующим матчем 21 февраля команда стояла смирно во время исполнения гимна. Спортсменки заявили, что продолжают выступать против системного расизма.