В Турции ожидают участия Путина в онлайн-церемонии на АЭС «Аккую»

Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез заявил, президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, как ожидается, 10 марта в онлайн-режиме примут участие в церемонии заливки бетона в основание третьего реактора первой в республике АЭС «Аккую».

«Наш президент и Путин заложат фундамент третьего реактора АЭС "Аккую" 10 марта. Ожидается, что они будут участвовать в церемонии в онлайн-режиме»,— сказал он телеканалу «24 TV».

Первую в Турции АЭС «Аккую» строит компания «Аккую Нуклеар», более 99% акций которой принадлежат предприятиям Росатома, на основе межправительственного соглашения, которое подписали страны в мае 2010 года. В июне 2020 года началось строительство второго блока АЭС. Планируется, что АЭС «Аккую» с установленной мощностью 4 800 МВт будет вырабатывать около 35 млрд кВт ч в год.

Стоимость проекта строительства АЭС «Аккую» составляет около $22 млрд. Введение в работу первого блока запланировано на 2023 год, когда будет отмечаться сто лет с момента основания Турецкой Республики.

О том, какие льготы дала Анкара проекту «Росатома»,— в публикации “Ъ”.