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«Сочи» разгромил «Арсенал» в матче РПЛ

«Сочи» обыграл тульский «Арсенал» в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 4:0. Голы забили Антон Заболотный (51), Сергей Терехов (53), Жоазиньо (58) и Артур Юсупов (67).

«Сочи» одержал четвертую победу в РПЛ подряд. Клуб набрал 36 очков и вышел на третье место в турнирной таблице. Клуб из Тулы располагается на 14-й строчке (14 очков).

В следующем туре «Сочи» 6 марта на выезде сыграет с «Ростовом». «Арсенал» 8 марта примет столичный «Локомотив».

О возобновлении РПЛ читайте в материале “Ъ” «Финиш преследования».

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