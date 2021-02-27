«Зенит» и «Ростов» сыграли вничью в матче РПЛ

Санкт-петербургский «Зенит» и «Ростов» сыграли вничью в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Матч в Петербурге закончился со счетом 2:2. Голы забили Далер Кузяев (77), Николай Поярков (73, отправил мяч в свои ворота) — Али Соу (44, 89).

«Зенит» лидирует в турнирной таблице с 42 очками. «Ростов» занимает пятое место с 33 очками.

В следующем туре «Ростов» 6 марта примет «Сочи», «Зенит» 8 марта на выезде сыграет с казанским «Рубином».

О возобновлении РПЛ читайте в материале “Ъ” «Финиш преследования».