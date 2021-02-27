Задержанную в Петербурге журналистку Baza отпустили под обязательство о явке

Журналистку Telegram-канала Baza Мяйле Мачюлите отпустили из ГСУ СК по Санкт-Петербургу. Днем ее задержали на Московском вокзале. Следователи допрашивали ее по уголовному делу, возбужденному в отношении другого человека, другие подробности пока неизвестны.

«Мяйле отпустили на свободу под обязательство о явке. Уже завтра она должна вновь явиться на допрос»,— говорится в сообщении Baza.

По словам журналистки, в ее задержании участвовали сотрудники ФСБ совместно с сотрудниками ГУСБ МВД России. Женщину допрашивали больше семи часов. У нее изъяли мобильный телефон.