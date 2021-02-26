Финиш преследования

Чемпионат России по футболу



Финишная треть возобновляющегося сегодня после зимнего перерыва чемпионата России обещает довольно жаркую борьбу за разные престижные бонусы — награды, еврокубковые путевки. Но причин думать, будто бы от лидирующего в первенстве «Зенита» может уплыть третье подряд золото, все-таки не так уж много.

Чемпионат России, 20-й тур которого откроется сегодня матчем чуть не снявшегося только что с турнира из-за финансового краха «Тамбова» с «Ротором», возвращается после длившегося почти два с половиной месяца перерыва, а расклад в верхней его половине должен радовать глаз того, кто любит, чтобы интрига сохранялась подольше. От верхней строчки до серединки таблицы — всего чертова дюжина очков. А в серединке вместе с «Рубином» — проваливший предыдущую часть первенства «Локомотив». А в двух баллах перед ними — еще один фальшививший гранд «Краснодар». И можно представить, что, поколдовав над настройками, они понесутся вперед — биться за медали, за путевки в еврокубки, за одну из которых пока, как ни странно, хватается «Сочи», идущий четвертым, позади «Зенита», ЦСКА и «Спартака». Расстояние до сочинцев у «Краснодара», неплохо «разогревшегося» в февральских встречах стартового раунда play-off Лиги Европы с загребским «Динамо» (ответный в Хорватии состоялся вчера поздно ночью по московскому времени), на самом деле мизерное — в выигранный матч. До «Спартака» и даже ЦСКА тоже небольшое — пять и семь баллов: для 11 туров — точно не тот запас, который гарантирует спокойствие.

С вопросом насчет интриги в борьбе именно за золото все несколько сложнее. Формально отрыв «Зенита», взявшего титул в двух предыдущих чемпионатах, не так уж велик — четыре очка от армейцев, шесть — от спартаковцев, и он, разумеется, рождает соблазн поискать причины думать, будто бы третье подряд золото может от него уплыть. Веских, абсолютно убедительных, не найдешь, как ни старайся, но какие-то моменты в пользу версии о том, что петербуржскому клубу будет нелегко, проскакивают.

Вот, например, календарь. Он у «Зенита» не то чтобы комфортный: в весенней части больше гостевых матчей, чем домашних,— шесть против пяти, и на выезде ему играть в том числе с «Краснодаром», «Сочи» и ЦСКА. С армейцами в середине марта — в матче, который может многое решить.

Или вот зимняя трансферная кампания, в России завершившаяся прямо перед рестартом чемпионата. «Зенит» во время нее никаких более или менее заметных покупок не совершал, давая понять, что всем доволен, что ставит на стабильность состава, нормально работающие тактические варианты. Нельзя сказать, что эта стратегия противоречила общему тренду. Российская премьер-лига (РПЛ), как и лиги «большой пятерки», вела себе в рамках нынешнего зимнего окна тихо, в соответствии с состоянием просевшего в период пандемии рынка. Но при этом некоторые конкуренты «Зенита», включая преследователей ближайших и опаснейших, на серьезные трансферы отважились.

ЦСКА, который в центральном матче 20-го тура принимает «Локомотив», приобрел игроков для проблемных зон — опорной и линии атаки. Норвежского хавбека Эмиля Бохинена включают в списки молодых европейских талантов, у венесуэльского форварда Саломона Рондона в биографии классные выступления в «Рубине» и «Зените», а также довольно длинный период в премьер-лиге английской — в «Вест-Бромвиче» и «Ньюкасле». Но про Бохинена надо знать, что опыта игры на элитном уровне у него кот наплакал и судят о его потенциале в основном по матчам за «Стабек» в скромненьком чемпионате Норвегии. А про Рондона — что в 2019 году он уехал из Англии в Китай и там демонстрировал скорее признаки быстрого увядания, нежели второго дыхания, пойманного на пороге четвертого десятка. На острого снайпера он там никак не тянул.

«Спартак» укрепил ровно те же участки голландским дуэтом из Йоррита Хендрикса и Квинси Промеса. И это тоже покупки из разряда спорных — может, выстрелят, а может, и нет. И Хендрикс, и Промес голландскую лигу покинули, кажется, во многом потому, что своим клубам — ПСВ и «Аяксу» — были уже не особенно нужны. Крепко в основе ни один из них не держался. Однако и вообразить, как Хендрикс добавляет прочности и фундаментальности спартаковской полузащите, а Промес воскрешает в памяти свои не столь уж и давние спартаковские подвиги в деле разрушения чужих оборонительных порядков, нетрудно. Оба не в том возрасте, чтобы говорить о закате, а такие переходы, бывает, служат карьерным толчком.

А вот итоги товарищеских матчей перед продолжением сезона. У «Зенита» их было восемь, и во всех он взял верх — не бог весть над какими соперниками («Урал» — чуть ли не сильнейший среди них), но все равно.

Впрочем, был неделю назад и матч официальный — в 1/8 финала Кубка России, в котором «Зенит» уступил «Арсеналу» при достаточно бледной игре. И вдруг это он высвечивает реальный тонус команды, два года подряд доказывавшей, что сбить с ритма ее не могут ни запланированные гигантские перерывы, ни перерывы чрезвычайные — из-за поставившей на колени мировой спорт пандемии? Хотя и «Спартак» на той же стадии потерпел поражение — от «Динамо», а ЦСКА одолел чересчур слабого соперника — «СКА-Хабаровск», чтобы пытаться разглядеть в этой победе свидетельство его идеальной готовности.

Алексей Доспехов