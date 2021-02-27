На Сахалине ювелирный магазин инсценировал ограбление для рекламы

Владелица ювелирного магазина в Южно-Сахалинске пожаловалась в соцсетях, что дети в костюмах единорогов разбили молотком витрину ее магазина. МВД после проверки сообщило, что инцидент оказался инсценировкой, и руководство магазина само наняло подростков для рекламы.

О якобы совершенном нападении утром 27 февраля рассказала владелица ювелирного магазина на «Славянском базаре» Евгения Свищенко. Она опубликовала фото разбитой витрины в сторис в своем Instagram. Девушка сообщила Sakhalin.info, что сегодня около 10:00 по местному времени (18:00 мск) в магазин вбежали несколько человек, одетых в костюмы единорогов, разбили стекла молотком и убежали.

МВД по Сахалинской области направило на место инцидента следственно-оперативную группу. Следователи за нескольких часов установили, что нападение было инсценировано самой владелицей и сотрудницей магазина «для привлечения внимания в социальных сетях». Сыгравших роль хулиганов детей наняли в рекламном агентстве.

«Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Организаторы будут привлечены к установленной законодательством ответственности. В том числе юридическая оценка будет дана и действиям агентства, предоставившего несовершеннолетних актеров для сомнительной акции»,— приводит «РИА Новости» пресс-релиз МВД.