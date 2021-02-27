Айсберг размером почти с Санкт-Петербург откололся от Антарктиды

От Антарктиды откололся гигантский айсберг площадью 1270 кв. км, сообщила Антарктическая служба Великобритании. По размеру он сопоставим с территорией Санкт-Петербурга (1439 кв. км).

Айсберг откололся от шельфового ледника Брант, где находится британская исследовательская станция Halley. Больше 10 лет назад на леднике толщиной 150 м стали появляться крупные трещины. В январе одна из них начала активно расти. 26 февраля за несколько часов эта трещина расширилась на несколько сотен метров, в результате чего сформировался айсберг. По прогнозам ученых, он может удалиться от континента или сесть на мель и остаться рядом с ледником.

Опасности для станции произошедшее не представляет. В 2016 году ее перенесли в глубь континента, чтобы в случае откола айсберга ее не унесло вместе с ним. Группа из 12 сотрудников покинула станцию в середине февраля, когда наступила антарктическая зима.