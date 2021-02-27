В Нижнем Новгороде прошло два мероприятия в память о Борисе Немцове

В Нижнем Новгороде 27 февраля прошло два мероприятия в память о бывшем губернаторе Нижегородской области Борисе Немцове. Первое из них состоялось в 11:00 у дома на улице Агрономической, где он жил. Около 10 человек, среди которых первый спикер областного заскобрания Анатолий Козерадский и три бывших главы города – Юрий Лебедев, Дмитрий Бедняков и Владимир Горин – возложили цветы к установленной на доме мемориальной доске.

В 14:00 около ста человек пришли на Большую Покровскую, где у театра драмы был организован импровизированный мемориал. Среди собравшихся были представители нижегородской оппозиции, гражданские и общественные активисты, простые горожане, кто помнит Бориса Немцова в годы его работы в Нижегородской области. Собравшиеся возложили цветы к портрету Бориса Немцова и зажгли поминальные свечи.

Как сообщал ранее «Ъ-Приволжье», администрация Нижнего Новгорода отказала региональному отделению партии «Яблоко» в проведении марша памяти Бориса Немцова 27 февраля. После этого нижегородский штаб Навального заявил о том, что в этот день в 14:00 на Театральной площади будет организован мемориал. Одновременно с этим группа нижегородцев направила на имя губернатора Глеба Никитина официальное письмо с просьбой разрешить проведение памятной акции. Губернатор согласовал проведение мероприятия.

Борис Немцов возглавлял Нижегородскую область с 1991 по 1997 год. В ночь на 25 февраля 2015 года он был убит в Москве.

Андрей Репин