В нижегородском заксобрании предложили помянуть Бориса Немцова у его дома

На заседании законодательного собрания депутат и бывший мэр Нижнего Новгорода Юрий Лебедев предложил 27 февраля помянуть убитого шесть назад политика Бориса Немцова «всем, кто его помнит».

Спикер Евгений Люлин сообщил, что в заксобрании сегодня обсудят проведение памятного мероприятия у дома на Агрономической улице, где проживал Борис Немцов (два года назад на доме была установлена мемориальная доска). «Проведем небольшой митинг, собрание: просто возложить цветы, вспомнить тем, для кого этот человек имеет большое значение»,– добавил председатель заксобрания.

Иван Сергеев