Нижегородская мэрия отказала «Яблоку» в проведении шествия памяти Бориса Немцова

Администрация Нижнего Новгорода отказала региональному отделению партии «Яблоко» в проведении марша памяти бывшего губернатора Бориса Немцова 27 февраля. По словам руководителя отделения Олега Родина, причиной отказа стали ограничения на проведение массовых мероприятий во время пандемии коронавируса.

«Яблоко» планировало провести шествие по Большой Покровской в форме памятного мероприятия, для которых в указе губернатора о введении ограничений есть исключение. Шествие планировалось начать в районе кинотеатра «Октябрь» и закончить на Театральной площади. Уведомление о проведении мероприятия было подано в областной штаб по борьбе с коронавирусом. Ответ пришел из администрации города. В нем говорится, что убийство Бориса Немцова не попадает в категорию значимых исторических событий, а шествие по этому поводу не может считаться памятным. В «Яблоке» намерены обжаловать решение мэрии в суде.

После того, как «Яблоко» получило отказ от администрации, нижегородский штаб Навального заявил о том, что 27 февраля 14:00 на Театральной площади будет организован мемориал, куда смогут прийти все желающие почтить память Бориса Немцова.

Как ране писал «Ъ-Приволжье», Борис Немцов был убит в Москве в феврале 2015 года. С тех пор в разных городах России в последние выходные февраля проходят памятные мероприятия. В 2020 году региональному отделению «Яблоко» мэрия города впервые официально разрешила провести в Нижнем Новгороде митинг в память о бывшем губернаторе. До этого все памятные мероприятия не были санкционированы городскими властями.

Андрей Репин