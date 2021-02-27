Скончался обвиняемый по делу о пытках в колонии Ярославля

Умер бывший начальник по воспитательной части ярославской исправительной колонии №1 Иван Калашников, обвиняемый в избиении в ИК-1заключенного Евгения Макарова в ИК-1, сообщает ТАСС со ссылкой на информацию, полученную у адвоката Евгения Макарова Ирины Бирюковой.

«Иван Калашников умер, дело в отношении его прекращено»,— цитирует ТАСС госпожу Бирюкову.

Ранее сообщалось, что в связи с состоянием здоровья Ивана Калашникова судом было приостановлено рассмотрение дела в его отношении.

Напомним, что по делу об избиении заключенных в ярославской колонии №1 проходили 15 человек. Из них 11 осужденных были приговорены судом к лишению свободы на сроки от 3 лет до 4 лет и 3 месяцев. Их признали виновными в совершении преступления по п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия).

Подробнее о судебном процессе в материале “Ъ-Ярославль” — «Суд оправдал двух из 13 фигурантов дела о пытках в ИК-1 Ярославля».