Коронавирус обнаружили еще у 52 жителей Татарстана

В Татарстане выявили 52 новых случая коронавируса. 18 человек госпитализированы, 34 получают лечение на дому, сообщает пресс-служба минздрава региона.

Среди новых заразившихся — один ребенок и 30 человек старше 60 лет. 32 случая коронавируса за сутки обнаружили в Казани, восемь — в Набережных Челнах, четыре — в Зеленодольском районе, еще в шести районах — по 1-2 случаю.

Всего в настоящее время в Татарстане выявили 17 923 случая коронавируса. Излечились 14 546 человек, в том числе 132 за минувшие сутки. Скончался 331 человек.

Подробнее о ситуации читайте в спецпроекте «Ъ-Казань»:«Как распространяется COVID-19 в Татарстане»

"Ъ-Казань"