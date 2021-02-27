Минпромторг расширил перечень подпадающих под налог на роскошь автомобилей

Минпромторг России увеличил список автомобилей, облагаемых налогом на роскошь, на 87 моделей. Полный перечень из 1387 автомобилей опубликован на сайте министерства. Повышенный транспортный налог должны платить владельцы автомобилей стоимостью от 3 млн руб., коэффициент зависит от стоимости машины и года ее выпуска.

Владельцы автомобилей стоимостью от 3 млн до 5 млн руб. должны платить транспортный налог с коэффициентом 1,1, пока с момента выпуска машины прошло не более трех лет. Владельцы машин дороже 5 млн руб. и не старше пяти лет платят налог в двойном размере, а на автомобили дороже 10 млн руб. и возрастом до десяти лет — в тройном.

В перечень легковых машин, облагаемых повышенным налогом, включены автомобили таких марок, как Audi, BMW, Cadillac, Chevrolet, Ford, Genesis, Infiniti, Jaguar, KIA, Land Rover, Toyota, Volkswagen, Volvo, Aston Martin, Nissan, Chrysler, Honda, Jeep, Mazda, Subaru, Bentley, Ferrari, Lamborghini, Lexus, Maserati, Mercedes Benz, Porsche, Rolls-Royce.

Минпромторг формирует перечень автомобилей со средней стоимостью более 3 млн руб. ежегодно с 2014 года. Как сообщила ФНС, легковые автомобили стоимостью свыше 3 млн руб. будут облагаться налогом на роскошь даже в том случае, если они были куплены со скидкой.